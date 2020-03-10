Иван Вырыпаев в Перми расскажет о новых проектах и прочтет стихи

Напомним, что Иван Вырыпаев приедет в Пермь на премьеру спектакля «Волнение» по своей одноименной пьесе. Его пригласил режиссер постановки Николай Гостюхин.

«Встреча – это отдельное событие, но в первую очередь это возможность для зрителей премьеры лучше понять самого Ивана Вырыпаева, как человека, как драматурга и, возможно, увидеть намного больше и в пьесе «Волнение», и вообще в драматургии и режиссерских работах Ивана», – говорит Николай Гостюхин.

Встреча пройдет там же, где и премьера – в частной филармонии «Триумф». При наличии билета на любую из премьер, посетить встречу можно бесплатно (по предварительной регистрации). Либо купить отдельный билет на встречу.

Ранее Иван Вырыпаев был в Перми 2014 году в рамках гастролей театра «Практика», который тогда возглавлял, а также в 2010 году на фестивале «Текстура», в качестве режиссера спектакля «Бытие №2» по собственной пьесе.

Большая премьера спектакля «Волнение» включает премьеры 10 марта (в отеле «Урал»), 16 и 23 марта (в частной филармонии «Триумф»), а также концерт автора музыки к спектаклю композитора Алексея Кестнера 14 марта (в «Триумфе»), где помимо фортепианной музыки собственного сочинения будет частично исполнен саундтрек к спектаклю. Кроме того, на премьере 16 марта Алексей Кестнер вместе с музыкантами исполнит музыку к спектаклю вживую.

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