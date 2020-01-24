В Перми покажут спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Волнение»

Каждая из трех премьер будет особенной и отличается от других. Первая и специальная премьера «Волнения» в Перми состоится за пределами привычных сценических площадок и станет новым иммерсивным опытом для зрителя. Ее место пока не раскрывается. Две другие пройдут в частной филармонии «Триумф».

Действие пьесы происходит на Манхэттене в Нью-Йорке в пентхаусе знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте. У нее, человека закрытого и не публичного, берет очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский.

Она второй раз номинирована на Нобелевскую премию, и это интервью имеет огромное значение для ее карьеры. Но в какой-то момент договоренности с журналистом, согласованные литературным агентом Ульи Стивом и ее юристом Натали, летят к черту, чтобы в итоге уступить дорогу искреннему разговору про обратную сторону успеха, неприятие своего происхождения, поиски самой главной правды и волнение, которое испытывает автор, создающий произведение искусства.

Билеты на премьеру можно приобрести на сайте спектакля.

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