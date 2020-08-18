Роспотребнадзор разрешил провести «Пермский марафон»​

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, региональный Роспотребнадзор разрешил провести IV «Пермский марафон». Мероприятие состоится в запланированные сроки – 5-6 сентября.
Планируется, что число участников составит около 7 800. Атлеты смогут пробежать одну из семи дистанций: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 3 км , 1 км, 200 м – заезд на колясках. Заявиться на участие можно как в режиме on-line, так и в день забега – в стартовом городе, при наличии свободных номеров.
Для безопасности участников все забеги будут проводиться отдельными стартами. По рекомендации Роспотребнадзора при входе в стартово-финишный городок будут установлены дезинфекторы, всем участникам будет выдана маска, проводиться термометрия на входе. В этом году в связи с распространением коронавируса участие атлетов из других стран не предусмотрено.
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