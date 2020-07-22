Пермский атлет выиграл ультрамарафон на 100 км по пересеченной местности

Пермский атлет Константин Иванов выиграл ультрамарафон RZD Golden Ring Ultra-Trail, который состоялся в выходные под Суздалем. Атлет пробежал дистанцию в 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты – это новый рекорд главной трассы.

Особенность и сложность дистанции в том, что она захватывает различный рельеф: городские улицы, полевые улицы, лесные тропы и реки. Победа в ультрамарафоне не первая у Константина. Атлет является мастером спорта по спортивному ориентированию и победителем европейских приключенческих гонок.

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