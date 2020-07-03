Благотворительный забег «На одном дыхании» собрал больше 300 тыс. рублей

В забеге приняли участие 859 человек из трех стран (Россия, Германия, Литва), 25 субъектов РФ, 75 городов. Самому младшему участнику – несколько месяцев, он бежал вместе с родителями в коляске. Самому возрастному участнику забега 64 года. 3690 км в сумме пробежали участники забега «На одном дыхании» ради детей.

Организаторы мероприятия каждый день по нескольку раз выходили в прямой эфир вместе с ведущими, артистами и известными спортсменами, тем самым поддерживали бегунов на расстоянии и создавали теплую праздничную атмосферу. Было проведено 20 прямых эфиров, 9 часов прямого включения, на разных площадках работали 5 ведущих и более 20 творческих коллективов и артистов. В программе эфиров были разминки, пробежки, интервью с участниками, организаторами и партнерами, танцевальные номера, фокусы и многое другое.

В этом году все собранные средства отправятся на финансирование двух проектов. Фонд «Берегиня» реализует проект «Неотложка», который помогает родителям детей с тяжелыми заболеваниями оплатить обследования, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры. Благотворительная организация «Солнечный круг» реализует проект «Большой друг», направленный на поиск наставников для ребят из детских домов. Собранные средства позволят детям найти верных взрослых, которые помогут им стать счастливее и успешнее в жизни.

Организаторы забега благотворительный фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг», Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края, HR-агентство «Detkin&Co» и агентство по организации мероприятий AGENT.EVENT.

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