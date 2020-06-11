В Перми открылась регистрация на благотворительный забег «На одном дыхании»

В условиях карантина организаторы решили максимально обезопасить участников. В этом году трасса будет у каждого своя, участники забега могут сами выбрать день, время, место и компанию.

«Можно бежать во дворе, в парке, в лесу или по привычному маршруту. Можно бежать с собакой, с коляской, с ребенком. Можно не бежать, а идти, ехать, лететь. Самое главное – помочь тем, кто так сильно в нас нуждается!» — сообщили в благотворительном фонде «Берегиня».

В этом году организаторы готовят для участников забега открытие и закрытие в онлайн-формате, прямые эфиры с пермскими знаменитостями, звуковую дорожку для бегуна с поддержкой тренера, традиционные тренировки до забега и концертную программу. Кроме того, каждый участник получит памятную медаль.

Собранные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам. Фонд «Берегиня» направит часть средств на проект «Неотложка», который помогает родителям детей с тяжелыми заболеваниями оплатить обследования, HLA-типирование, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры. А благотворительная организация «Солнечный круг» сможет реализовать проект «Большой друг», где дети-сироты ищут старших наставников, которые помогут им адаптироваться во взрослой жизни.

Организаторы забега «На одном дыхании» — благотворительный фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг», Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края, HR-агентство «Detkin&Co» и агентство по организации мероприятий AGENT.EVENT.

Напомним, в 2019 году в забеге приняли участие 960 человек. Было собрано 502 тысячи рублей, благодаря чему фонд «Берегиня» помог 11 детям с тяжелыми заболеваниями, а организация «Солнечный круг» оплатила восемь месяцев работы двух психологов, тем самым улучшив жизнь 120 детей-сирот в трех детских учреждениях Пермского края.

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