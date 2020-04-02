Как сообщает Министерство спорта РФ, команда футбольного клуба «Звезда – 2005» не могут вернуться в Пермь из Турции. По данным там находится 25 человек – игроки, тренерский штаб, врачи и административный состав.
Спортсменки футбольного клуба «Звезда – 2005» не могут вернуться в Пермь из Турции
В Турции у футболисток проходили сборы, которые должны были завершиться 30-31 марта. Прибыть в Пермь спортсменки должны были 1 апреля, но из-за закрытия воздушного пространства, команда не смогла вернуться домой.
«Минспорт России держит на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. Совместно с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией, Министерство прорабатывает вопрос об оказании помощи в эвакуации для всех спортсменов, кому это необходимо» – сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
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