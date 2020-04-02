Спортсменки футбольного клуба «Звезда – 2005» не могут вернуться в Пермь из Турции

В Турции у футболисток проходили сборы, которые должны были завершиться 30-31 марта. Прибыть в Пермь спортсменки должны были 1 апреля, но из-за закрытия воздушного пространства, команда не смогла вернуться домой.

«Минспорт России держит на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. Совместно с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией, Министерство прорабатывает вопрос об оказании помощи в эвакуации для всех спортсменов, кому это необходимо» – сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.