Власти Перми выбрали подрядчика ледового дворца

Победителем аукциона на выполнение проекта «Регионального центра по фигурному катанию» стало ООО «Монолит-М» из Санкт-Петербурга. Компания выполнит работы за 19,5 млн рублей.

В обязанностях подрядчика создать здание, площадью 6 тыс. кв метров, с трибунами на 250 зрителей. Кроме того следует учесть наличие ледовой арены, раздевалок, тренажерного зала, буфета и сушильных комнат.

Ледовый дворец построят на Шпальной, 2 в Дзержинском районе. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.