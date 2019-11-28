Пермяков приглашают на фестиваль сноубординга, развлечений и музыки Termitory

На протяжении всего уикенда на территории фестиваля Termitory будет работать школа сноубординга, где представители Российской Федерации сноуборда – профессиональные райдеры и участники Олимпийских игр – научат каждого желающего стоять на доске и проезжать первые линии на склоне, а также дадут мастер-классы для тех, кто уже уверенно чувствует себя как на трассах, так и в сноу-парке. Тех, кто не знает, с какой стороны подойти к сноуборду, ждет специальный подход, чтобы за короткое время освоить правильную технику и научиться спокойно кататься и не бояться склонов. К тому же подготовлена обширная обучающая программа для всех уровней и различные соревнования для любой категории – от «новичка» до «профи». Стать участником таких сессий можно и тем, у кого нет своих сноубордов и экипировки – на фестивале откроются тест-центры с новой сноубордической коллекцией бренда Termit.

Помимо катания, на территории будут работать множество развлекательных площадок с возможностью «прокачать» свою доску и кастомизировать одежду и любые аксессуары. Можно будет сделать новую татуировку от одних из лучших московских мастеров из студии Love Life Tattoo, посмотреть кино о сноубординге в специальном уличном кинотеатре с потрясающим видом на горы, чтобы еще больше проникнуться духом этой культуры, спорта и комьюнити, поиграть в PS4 и Dendy в комфортной чилл-зоне.

В вечернее время развлекательная программа усилится музыкальным лайнапом из выступлений популярных российских групп и модных столичных диджеев. Артисты сделают все для того чтобы каждый отрывался на танцполе как в последний раз, а фестивальные выходные запомнились надолго.

Фестиваль Termitory – мероприятие, где каждый гость сможет почувствовать себя в своей тарелке, даже если никогда ранее не стоял на доске, приобщиться к культуре сноубординга и весело провести время в компании единомышленников.