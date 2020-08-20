​Группа «Смирный и друзья» презентует альбом, записанный в изоляции

В дебютный сборник вошли 14 авторских песен, объединенных искренностью подачи и мастерством исполнения. По признанию музыкантов, время на запись первого за пять лет существования альбома группы, наконец, нашлось «благодаря» затянувшейся пандемии.

Работа над альбомом с перерывами в общей сложности продолжалась полтора года. Часть альбома была записана в большой музыкальной студии радиодома ГТРК на технической и в студии «Премьер» у Сергея Лузина, другая – в студии музыканта группы Никиты Савостина (скрипка), который вместе с Марком Либерзоном (клавишник) является саунд-продюсером альбома. Что-то ребята записывали по домам, например, гитарные и клавишные партии. В общем в записи этого альбома принял участие почти весь город. Только музыкантов, принявших участие в записи – 15 человек.

Александр Смирнов, лидер группы:

– Песни мы отобрали заранее – 14 треков из примерно сорока наших песен. На наш взгляд, это песни максимально подходящие концепции альбома и выстраивающиеся в одну цельную историю. Это история о любви, конечно, о чем же еще может быть хорошая история? В этой истории много личного, но смею надеяться, всякий человек, который любил или любит, найдет в ней себя или что-то свое. Это романтический альбом, в нем много лирики, но есть и юмор, и ирония, и что самое главное – музыка. Это альбом о нашем ощущении мира в этой точке пространства и времени. Сегодня мы хотим играть такие песни, пишем такую музыку и тексты. Кто знает, может быть завтра все поменяется, но сегодня это Смирный и друзья, и это любовь. Задвиньте дела, наденьте наушники и просто послушайте наш дебютный студийный альбом. Нам кажется, он того стоит.

«Смирный и друзья» – это качественная, стильная музыка и взрослые тексты с долей философии и легкого юмора, в которых каждый найдет что-то свое. Стилистику группы можно условно сравнить с такими исполнителями, как Uma2rman, Леонид Агутин, Billy’s Band, Дмитрий Хоронько и другими.

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