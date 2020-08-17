Артисты Пермской оперы впервые после карантина выступят перед зрителями

Пермская опера 22 августа даст концерт на сцене летнего автотеатра «Спеши в кино» в Камской долине. Это будет первое выступление артистов после долгого перерыва, с тех пор, как в марте культурные учреждения в России были закрыты для зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В программу выступления под открытым небом войдут произведения Петра Ильича Чайковского. Солисты оперной труппы и музыканты оркестра исполнят вокальные номера из опер «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». А в исполнении Камерного оркестра Пермской оперы прозвучит струнный секстет «Воспоминание о Флоренции». За пультом — главный дирижер Пермской оперы Артем Абашев.

Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Мы рады, что период творческого затишья для нашего театра, наконец, будет прерван. Пока мы не можем пригласить зрителя в зал, встреча в формате концерта в автотеатре — это долгожданная возможность встретиться с ним вновь. Опыт первых музыкальных программ на площадке в Камской долине показал, что они вызывают живой отклик у публики, и хотя слушатели находятся в автомобилях, эта позитивная энергия все равно передается артистам на сцене.

Концерт оркестра и солистов Пермской оперы пройдет 22 августа, в субботу. Начало в 20:00. Въезд на парковку автотеатра «Спеши в кино» (ул. Спешилова, 114) бесплатный, на легковых автомобилях.

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