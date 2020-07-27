Пермский Органный концертный зал отреставрируют в этом году

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, объявлен конкурс на реставрацию Органного концертного зала. Все работы должны быть завершены до конца ноября текущего года.

В проекте предусматриваются архитектурные и конструктивные решения в нескольких зонах здания: главный вход, тамбур, холл первого и второго этажей. На входе в здание планируется замена ступеней, ремонт пандуса, потолочной поверхности и замена отделочных материалов. В тамбуре будет отремонтирован пол, потолочная поверхность, установлены грязезадержатели и светильники, заменены внутренние перегородки и наружный витраж. В холле первого этажа запланирована замена покрытия из мозаичного бетона на керамогранит, ремонт стен, замена существующих отделочных материалов на декоративную покраску и штукатурку, замена потолка, светильников, а также замена внутренних дверей служебных помещений. В холле второго этажа победитель должен будет отремонтировать пол, стены и потолок, заменить светильники, отреставрировать ограждения лестницы.

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