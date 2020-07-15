Пермяк Иван Стариков стал призером проекта «Поколение М»

Онлайн-соревнование исполнителей проходило на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось записать и выложить видео- или аудиозапись собственного исполнения песни. Кураторы конкурса из продюсерского центра «Эколь» из тысяч заявок отметили работу Ивана Старикова, который исполнил композицию «Остановите безумие». Продюсеры обратили внимание на юный талант и предложили подписать контракт, чтобы пермяк мог продолжить творческое развитие в составе артистов «Эколь». Ваня уже посещает занятия в центре, 9 июля выступил на онлайн-концерте «Поколение М: BLOG&VOICE» на одной сцене вместе с хедлайнерами проекта «Поколение М».

Татьяна Аникина, генеральный директор ПЦ «ЭКОЛЬ» и продюсер шоу «Поколение М: Blog&Voice» и «Super Дети Поколения М»:

– Ваня, несмотря на юный возраст, серьезно занимается музыкой. У него есть своя домашняя студия, где он записывает треки и делает аранжировки. Также нас подкупила его целеустремленность: Ваня загрузил несколько работ на сайт и активно проявлял себя в пабликах «Поколения М» в соцсетях.

Иван Стариков родом из Чернушки, ему 14 лет. За последние три года он принял участие в ряде известных песенных и телевизионных шоу, среди которых «Голос. Дети» и «Синяя птица».

Иван Стариков:

– Я пою с пеленок, ведь мама педагог по вокалу. Сначала музыка была моим увлечением, но потом стала больше чем просто хобби. Теперь я пишу песни, только за карантин у меня появилось больше 25 композиций. О «Поколении М» знаю давно. Я несколько раз размещал работы, и рад тому, что в этом году оказался в тройке призеров. Каждый конкурс — это опыт и новые друзья. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, теперь я артист центра «Эколь». Я готов, горю творчеством, просто счастлив!

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

– В Пермском крае много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью цифровых технологий. Среди победителей «Поколения М» всегда есть пермяки, которые отличаются в таких направлениях, как фотография, хореография, вокал, театральное искусство. В этом году среди них оказался Иван Стариков – юный вокалист, за которого болеют не только в Чернушке, но и многие пермяки. Надеюсь, что с помощью нашего проекта Иван продолжит развиваться дальше в своем творчестве.