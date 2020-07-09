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Чудища и гигантская картонная голова Кирилла Иванова на улицах Перми. СБПЧ презентовал клип на песню «Король»

Музыкальная группа «Самое большое простое число» выпустила новый клип на песню «Король», которая вышла на альбоме «Наверное, точно» в 2019 году. Музыкальное видео — итог совместной работы летней детской арт-резиденции музея PERMM и ветеранов русского инди СБПЧ. Клип снимался на улицах Перми, а декорации создали дети и подростки с кураторами музея PERMM.

«Мы снимали клип в Перми совместно с музеем современного искусства. Это один из самых радостных и приятных опытов съемок в моей жизни. Костюмы, маски и персонажей для клипа придумали и сделали дети и подростки. Возможно, это самый передовой и дерзкий совриск, с которым я сталкивался за последние годы, – делится впечатлениями лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов, – В этом клипе одновременно есть первобытная страсть и детская наивность, которые так удачно сочетаются с нахальностью и скромностью песни — это заслуга режиссера Антона Курильчика и, конечно, детей. А еще эти маски не намеренно, но явно наследуют Пермский звериный стиль — средневековые литые фигуры. И клип получился такой же — дикий, радостный и очень живой».

Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!

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