Чудища и гигантская картонная голова Кирилла Иванова на улицах Перми. СБПЧ презентовал клип на песню «Король»

«Мы снимали клип в Перми совместно с музеем современного искусства. Это один из самых радостных и приятных опытов съемок в моей жизни. Костюмы, маски и персонажей для клипа придумали и сделали дети и подростки. Возможно, это самый передовой и дерзкий совриск, с которым я сталкивался за последние годы, – делится впечатлениями лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов, – В этом клипе одновременно есть первобытная страсть и детская наивность, которые так удачно сочетаются с нахальностью и скромностью песни — это заслуга режиссера Антона Курильчика и, конечно, детей. А еще эти маски не намеренно, но явно наследуют Пермский звериный стиль — средневековые литые фигуры. И клип получился такой же — дикий, радостный и очень живой».

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