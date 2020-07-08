Завтра состоится премьера клипа «Король» группы СБПЧ, который снимался в Перми

Завтра, 9 июля, состоится премьера клипа «Король» — итог совместной работы летней детской арт-резиденции музея PERMM и ветеранов русского инди СБПЧ. Клип снимался на улицах Перми, а декорации создали дети и подростки с кураторами музея PERMM.

«Мы снимали клип в Перми совместно с музеем современного искусства. Это один из самых радостных и приятных опытов съемок в моей жизни. Костюмы, маски и персонажей для клипа придумали и сделали дети и подростки. Возможно, это самый передовой и дерзкий совриск, с которым я сталкивался за последние годы, – делится впечатлениями лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов, – В этом клипе одновременно есть первобытная страсть и детская наивность, которые так удачно сочетаются с нахальностью и скромностью песни — это заслуга режиссера Антона Курильчика и, конечно, детей. А еще эти маски не намеренно, но явно наследуют Пермский звериный стиль — средневековые литые фигуры. И клип получился такой же — дикий, радостный и очень живой».

Напомним, песня «Король» вышла на альбоме «Наверное, точно» в 2019 году.

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