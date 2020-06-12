Оркестр musicAeterna номинирован на премию Gramophone Classical Music Awards — 2020

Gramophone magazine — учредитель одной из самых престижных и влиятельных наград в области академической музыки Gramophone Classical Music Awards — назвал претендентов на премию в категории «Оркестр года — 2020». Это единственная номинация, победителя в которой выбирает публика из числа номинантов, отобранных музыкальными критиками и редакторами издания.

На звание «Оркестр 2020 года» всего претендуют десять коллективов из Великобритании, Норвегии, Германии, Франции, США и Японии. В числе номинантов: Симфонический оркестр BBC, Бергенский филармонический оркестр, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Симфонический оркестр Бирмингема, Фрайбургский барочный оркестр, Национальный оркестр Лилля, Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Симфонический оркестр NHK и Филадельфийский оркестр.

Записи всех оркестров-номинантов доступны на сервисе Apple Music. Голосование проходит на сайте журнала с 12 июня до 7 сентября. Итоги голосования будут подведены 6 октября на церемонии вручения премии Gramophone.

Кроме того, Gramophone проведет онлайн-фестиваль «Оркестр года» (Orchestra of the Year Online Festival), где будут представлены концертные записи номинантов. Фестиваль начнется 24 июля и продлится десять дней.

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