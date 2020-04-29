МТС ТВ приглашает на серию домашних концертов популярных исполнителей

Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса:

— В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана.

Ближайшее выступление — концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» пройдет 29 апреля.

Кроме того, запланированы следующие концерты:

1 мая — Обе две;

4 мая — Юлианна Караулова,

6 мая — МЫ;

8 мая — Uma2rman;

11 мая — LIZER;

13 мая — ГРАДУСЫ;

15 мая — IOWA;

18 мая — Pompeya;

20 мая — АИГЕЛ;

22 мая — Sirotkin;

25 мая — Дельфин;

27 мая - Хадн Дадн;

29 мая — Ольга Серябкина.

В рамках формата «Карантинников» ранее выступили певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на сайте vr@mts.ru. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей.

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