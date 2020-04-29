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МТС ТВ приглашает на серию домашних концертов популярных исполнителей

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. «Карантинники» — это онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции. Музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Концерты транслируются на платформе МТС ТВ по понедельникам, средам и пятницам в 19.00. Позже концерты можно пересмотреть в записи.

Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса:

 — В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана.

Ближайшее выступление — концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» пройдет 29 апреля.

Кроме того, запланированы следующие концерты:

  • 1 мая — Обе две;
  • 4 мая — Юлианна Караулова, 
  • 6 мая — МЫ;
  • 8 мая — Uma2rman;
  • 11 мая —  LIZER;
  • 13 мая — ГРАДУСЫ;
  • 15 мая — IOWA; 
  • 18 мая — Pompeya;
  • 20 мая — АИГЕЛ; 
  • 22 мая — Sirotkin; 
  • 25 мая — Дельфин; 
  • 27 мая - Хадн Дадн;
  • 29 мая — Ольга Серябкина.

В рамках формата «Карантинников» ранее выступили певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на сайте vr@mts.ru. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов.  Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей.

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ПРМ.Собака.ru,
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