ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. «Карантинники» — это онлайн-квартирники российских звезд в условиях самоизоляции. Музыканты исполняют свои произведения у себя дома или в репетиционной студии. Концерты транслируются на платформе МТС ТВ по понедельникам, средам и пятницам в 19.00. Позже концерты можно пересмотреть в записи.
МТС ТВ приглашает на серию домашних концертов популярных исполнителей
Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса:
— В период самоизоляции всем нам остро не хватает теплого человеческого общения. Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана.
Ближайшее выступление — концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» пройдет 29 апреля.
Кроме того, запланированы следующие концерты:
- 1 мая — Обе две;
- 4 мая — Юлианна Караулова,
- 6 мая — МЫ;
- 8 мая — Uma2rman;
- 11 мая — LIZER;
- 13 мая — ГРАДУСЫ;
- 15 мая — IOWA;
- 18 мая — Pompeya;
- 20 мая — АИГЕЛ;
- 22 мая — Sirotkin;
- 25 мая — Дельфин;
- 27 мая - Хадн Дадн;
- 29 мая — Ольга Серябкина.
В рамках формата «Карантинников» ранее выступили певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. МТС ТВ также транслирует большие онлайн-концерты популярных исполнителей, которые проходят каждое воскресенье на сайте vr@mts.ru. На большой онлайн-площадке концерты отыграли группы «Несчастный случай», «Чайф», «Чиж», «Пелагея», The Hatters и Вячеслав Бутусов. Трансляции посмотрели в общей сложности свыше 30 миллионов зрителей.
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