Частная филармония «Триумф» проведет благотворительный концерт в поддержку врачей

Трансляция будет проводится в аккаунтах частной филармонии «Триумф» в ВК и Youtube. Программа концерта представляет два репертуарных корпуса: старинную и современную музыку и включает сочинения композиторов мира: Германии, Италии, Франции, Польши, Англии и Бразилии. Широкий географический охват подчеркивает созвучность идеям онлайн-трансляций, доступным из любой точки мира, и гуманитарной повестке, с каждым днем набирающей обороты в обществе.

— Всем, кому не хватает эмоций и интересных событий, а так же свежего бриза в бетонных джунглях, мы приглашаем сбежать на концерт ISOlation и послушать классическую музыку в исполнении проекта Classicaplus. В программе как очевидные хиты – знаменитый концерт Антонио Вивальди «Буря на море», «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя, так и менее репертуарная, но не менее прекрасная музыка: «Буколики» Витольда Лютославского и Assobio a Játo (Jet Whistle) для флейты бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса. Каждый из композиторов, представленных в концерте, оставил яркий след в музыкальном мире, выработав свой новаторский, неповторимый стиль, – рассказали организаторы концерта.