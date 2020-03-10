Музыка к премьере «Волнение» опубликована на AppleMusicи Яндекс.Музыка

Названия девяти композиций («Нью-Йорк», «Интервью», «Щелчок фотоаппарата», «Миф – это реальность» и др.), входящих в саундтрек, отсылают к сюжету пьесы Ивана Вырыпаева, которую в Перми ставит его ученик и коллега Николай Гостюхин.

В пентхаусе на Манхэттене польский журналист берет интервью у всемирно известной американской писательницы Ульи Рихте, которая во второй раз номинирована на Нобелевскую премию. Но в какой-то момент интервью, согласованное с литературным агентом и юристом, имеющее огромное значение для всех персонажей, уходит совсем в другую сторону, чтобы дать героям возможность открыться и искренне поговорить о творчестве, обратной стороне шоу-бизнеса, невозможности быть самим собой в окружающем мире чужих предубеждений, ненависти к своему происхождению и природе человеческого существования.

Молодой композитор Алексей Кестнер написал музыку для таких проектов как спектакли «Несколько разговоров о…» (театр «Практика») и «Большая руда» (Театр Труда), для фильма – участника конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» «Он мой» (реж. Владислав Рытков) и короткометражного фильма – призера международных кинофестивалей «Меня зовут Махаз» (реж. Инар Нармания). В 2020 году зрители увидят на экранах два фильма с его саундтреками: «Жертва» (реж. Руслан Сорокин) и «Наташа» (реж. Василиса Кузьмина).

На премьере «Волнение» в Перми 16 марта Алексей Кестнер вместе с музыкантами из оркестра Пермского академического Театра оперы и балета исполнит музыку вживую.

Двумя днями ранее, 14 марта, он даст сольный концерт в Перми, где исполнит музыкальные темы из спектакля, а также свои авторские произведения, из которых сложится единая картина, дополняющая и расширяющая границы спектакля «Волнение».

Большая премьера спектакля «Волнение» пройдет в Перми и включает в себя спектакли 10, 16 и 23 марта. Премьеру 16 марта посетит автор пьесы, известный драматург и режиссер Иван Вырыпаев.

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