Частная филармония «Триумф» 14 февраля представляет новый концертный проект MELANCHOLIAconcert. то проект вдохновленный философской киноэстетикой, исследование самого себя через музыку, исследование любви и ненависти, добра и зла, конечности и вечности мира.
В «Триумфе» состоится премьера музыкального проекта MELANCHOLIAconcert
Первый концерт проекта MELANCHOLIA concert представляют настоящие звезды мировой сцены: прославленный пианист из Берлина Михаил Мордвинов (фортепиано) и новый концертмейстер группы виолончелей оркестра musicAeterna Константин Манаев (виолончель). В программе концерта: произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.
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