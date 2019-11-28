В частной филармонии «Триумф» пройдет последний ночной концерт проекта Night Concert

За период существования в проекте Night Concert успели принять участие пианистка Шино Хидака (Япония), лауреат конкурса Чайковского Константин Емельянов (Москва), музыкальный руководитель театра «Практика» Ольга Власова (Москва), музыкальный проект Classicaplus (Москва/Дубаи), играющий современных композиторов, одна из лучших в России исполнительниц барочной музыки Ася Гречищева (Москва), AeternaFour (ex. JazzAeterna), Наталья Буклага и многие другие.

Проект Night Concert, концерты которого всегда собирали полные залы, прекращает свое существование в данном формате. Возможно, в следующем сезоне частная филармония «Триумф» представит зрителям что-то новое.