Частная филармония «Триумф» закрывает полюбившийся зрителям камерный экспериментальный проект. На последнем ночном концерте, который состоится 28 ноября, выступят прославленная флейтистка Ирина Стачинская (Москва) и арфистка Лилия Ахметова (Пермский академический театр оперы и балета).
В частной филармонии «Триумф» пройдет последний ночной концерт проекта Night Concert
За период существования в проекте Night Concert успели принять участие пианистка Шино Хидака (Япония), лауреат конкурса Чайковского Константин Емельянов (Москва), музыкальный руководитель театра «Практика» Ольга Власова (Москва), музыкальный проект Classicaplus (Москва/Дубаи), играющий современных композиторов, одна из лучших в России исполнительниц барочной музыки Ася Гречищева (Москва), AeternaFour (ex. JazzAeterna), Наталья Буклага и многие другие.
Проект Night Concert, концерты которого всегда собирали полные залы, прекращает свое существование в данном формате. Возможно, в следующем сезоне частная филармония «Триумф» представит зрителям что-то новое.
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