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В частной филармонии «Триумф» пройдет последний ночной концерт проекта Night Concert

Частная филармония «Триумф» закрывает полюбившийся зрителям камерный экспериментальный проект. На последнем ночном концерте, который состоится 28 ноября, выступят прославленная флейтистка Ирина Стачинская (Москва) и арфистка Лилия Ахметова (Пермский академический театр оперы и балета). 

За период существования в проекте Night Concert успели принять участие пианистка Шино Хидака (Япония), лауреат конкурса Чайковского Константин Емельянов (Москва), музыкальный руководитель театра «Практика» Ольга Власова (Москва), музыкальный проект Classicaplus (Москва/Дубаи), играющий современных композиторов, одна из лучших в России исполнительниц барочной музыки Ася Гречищева (Москва), AeternaFour (ex. JazzAeterna), Наталья Буклага и многие другие.

Проект Night Concert, концерты которого всегда собирали полные залы, прекращает свое существование в данном формате. Возможно, в следующем сезоне частная филармония «Триумф» представит зрителям что-то новое. 

ПРМ.Собака.ru,
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