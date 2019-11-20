21 ноября в краевой столице состоится открытие фотовыставки «Постапокалиптическая Пермь», приуроченной к премьере отечественного военного постапокалиптического триллера «Аванпост».
К премьере фильма «Аванпост» в Перми пройдет фотовыставка
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Кадр из фильма "Аванпост", 16+
Авторы проекта – известная пермская фотохудожница Александра Чертылова и фотограф Родион Балков – продемонстрируют шесть фантастических сюжетов, благодаря которым посетители выставки увидят, что могло бы стать с нашим городом после апокалипсиса.
В реализации фотопроекта также приняли участие Антон Осокин, Слава Исмаилов, Валерия Цыпленкова, Максим Кудряшов, Роман Четин, Анастасия Толкач, Виктория Абрамова и пес Регис.
Открытие выставки «Постапокалиптическая Пермь» состоится 21 ноября в 19:00 в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2 очередь).
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