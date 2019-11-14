Центр поддержки молодежных творческих инициатив «Роскультцентр» объявил имена молодых кинематографистов, вошедших в шорт-лист II Национальной молодежной кинопремии. Среди финалистов в номинации «Лучший документальный фильм» оказалась пермский режиссер Ольга Аверкина.
Пермячка попала в шорт-лист Национальной молодежной кинопремии
Ежегодная национальная молодежная кинопремия – это поддержка молодых начинающих кинорежиссеров из России. Всего в этом году на соискание премии подали заявки 225 участников в возрасте от 18 до 30 лет. В финал прошли 19 кинематографистов из 10 регионов страны.
Ольга Аверкиева окончила Пермский государственный институт культуры, является режиссером-документалистом и преподавателем кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета. Свой первый фильм «Детский мат» она сняла в 2015 году. Ее второй фильм «Вырваться. История любви», снятый в прошлом году, стал победителем национального конкурса «Российская «Флаэртиана», победителем международных фестивалей «Восемь женщин» и «Саратовские страдания», был показан на киносмотре «Окно в Европу» и фестивале документального кино в Нью-Йорке.
Имена лауреатов II Национальной молодежной кинопремии будут объявлены 28 ноября. Все победители и призеры получат дипломы и подарки от спонсоров, а победитель специальной номинации от крупнейшего видеосервиса MEGOGO получит возможность размещения и продвижения фильма на площадках компании.
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