В эти выходные на заводе Шпагина пройдет фестиваль уличного кино

На площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» 28-30 августа состоится фестиваль уличного кино, главным жюри которого являются зрители.

В конкурсную программу Фестиваля уличного кино в 2020 году вошли десять фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». За понравившееся работы зритель проголосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Перми.

28 и 29 августа с 18:30 до 20:00 покажут внеконкурсную подборку фильмов прошлых лет, а с 20:00 до 22:30 состоится конкурсный показ.

30 августа с 17:30 до 19:00 — внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет, с 20:00 до 21:30 — конкурсный показ.

В связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией 2020 года, для того, чтобы стать зрителем фестиваля необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля, выбрав даты показа и свой город.

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