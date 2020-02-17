ТНТ объявил дату старта нового сезона шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым

Новый герой шоу «Холостяк» — доктор Антон Криворотов, известный стоматолог, получивший образование в России и США. Имея собственную медицинскую практику в Москве, Антон регулярно проводит международные семинары и тренинги для врачей со всего мира, а среди его пациентов немало знаменитостей. Кроме того, он активно поддерживает экодвижение против использования пластика и загрязнения планеты, серьезно увлекается музыкой, занимается дизайном одежды.

Антон Криворотов:

— Любовь можно встретить, где угодно. На концерте, на приеме или же в романтическом шоу. Но в суете наших будней это сделать сложно из-за постоянных дел. Поэтому я считаю практически идеальными условия «Холостяка»: комфортный климат страны, где проходят съемки, 2 месяца полной концентрации на проекте, без отвлечения на дела, и 25 девушек, которые прошли кастинг с учетом твоих пожеланий и предпочтений. Я готов к семье, для этого мне только надо найти свою любовь! В этом шоу не будет соревнования и конкуренции, мне бы хотелось, чтобы девушки показывали свои лучшие качества не за счет того, что указывали на плохие качества других. А за счет того, что сами становились бы лучше.

Седьмой сезон шоу «Холостяк» снимался на краю Европы, у самого океана, в Португалии. Сам Антон признался, что с этой страной у него связано немало воспоминаний, начиная от любовных и заканчивая гангстерскими погонями. Зрителей ждут сказочные истории в духе Уолта Диснея, свидание на острове в океане в 1000 км от берега, неожиданные побеги со съемочной площадки, тайные встречи с героем шоу на его вилле, экстрим, ретро, романтика и настоящие бунтарские вечеринки.

Несмотря на то, что сам Антон Криворотов — личность не медийная, среди участниц шоу будет несколько известных девушек. За сердце Антона пришли бороться актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, блогер и модель Лиза Адаменко, а также бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Но на этом сюрпризы не закончатся! Кого из них Антон Криворотов выделит при первом знакомстве и заберет с собой в Португалию?

НОВЫЙ «ХОЛОСТЯК» по воскресеньям с 1 марта в 20.30 на ТНТ!

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