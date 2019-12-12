ТНТ представил главные премьеры 2020 года

В 2020 году зрители ТНТ увидят новые сезоны хитов телеканала – «Полицейского с Рублевки», «Физрука», «Реальных пацанов», «Ольги», а также комедийных сериалов, которые появились в эфире ТНТ в 2019 году – «Год культуры», «ЖУКИ», «ТРИАДА». Будут продолжаться комедийные шоу ТНТ - Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Однажды в России», «Где логика?», «Импровизация», «Студия СОЮЗ» и др., а весной зрителей ждет новый сезон реалити-шоу «Холостяк».

Среди новинок сезона шоу «Нам надо серьезно поговорить» – психолого-комедийное шоу с элементами стендапа от Юлии Ахмедовой. Обычно комики превращают в смешные монологи свою боль и драму, но Юлия Ахмедова пошла дальше, научившись превращать в стендап и переживания других людей. На приеме у Юлии в первом психолого-комедийном шоу нашего телевидения девушки будут рассказывать о своих проблемах с парнями, которые не хотят обсуждать отношения. По итогам встречи комик-психотерапевт Юлия Ахмедова напишет стендап и выступит с ним перед публикой в зале, в котором будет присутствовать ничего не подозревающий парень. Теперь о проблеме, которую он решил игнорировать, узнают миллионы зрителей. Именно здесь со сцены он впервые услышит фразу: «Нам надо серьезно поговорить».

Еще одна премьера – острое, актуальное, честное шоу «Женский стендап», где женщины откровенно поговорят и пошутят о том, что их волнует.

Главные премьеры сезона: сериал «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым в главной роли об эксцентричном начальнике уголовного розыска и его молодых помощницах, «Исправление и наказание» – первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой, «Патриот» – сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок, «Идеальная семья» с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич, «Отпуск» – сериал о семье из Северодвинска, которая одиннадцатый год подряд проводит свой отпуск в Геленджике, трогательная история о двух непохожих друг на друга женщинах в поисках счастья «Иванько», «Гусар» – о фантастических приключениях во времени с Гариком Харламовым в главной роли и сериал «Домой» – история про модного креатора, который знает, как изобразить идеальную семью в рекламе, но не знает, как ее создать в жизни.

Гавриил Гордеев отметил, что половина проектов из нового сезона создавалась пермяками – продакшеном Good Story Media. Действие некоторых сериалов также будут разворачиваться в Перми, например, комедия «Исправление и наказание».

Ямур Гильмутдинов, креативный продюсер сериала «Исправление и наказание»:

— Это брутальная комедия, действие которой происходит в трешовых условиях колонии-поселения. Тем ценнее человеческие качества, которые проявляют наши герои, тем большее значение приобретает юмор. Никаких подобных проектов мы раньше не видели, и поэтому, с одной стороны, мы очень рады своей оригинальной находке, а с другой, очень осторожно ступаем на эту территорию. Идея и сценарий очень понравились актерам Анне Михалковой, Тимофею Трибунцеву и режиссеру Анне Пармас. Мне, как пермяку, хочется, чтобы пусть и вымышленная колония-поселение, где будут разворачиваться все события, находилась на территории Пермского края, где действительно немало подобных учреждений. Возможно, что и часть съемок пройдет в Пермском крае.

Главными кинопремьерами ТНТ станут фильмы «Реальные пацаны против Зомби» и «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Сюжет полнометражного фильма о «Реальных пацанах» будет разворачиваться в апокалиптической вселенной, где Пермь оказалась заражена вирусом, который привел к восстанию зомби. Город отрезан от мира и оцеплен бойцами Росгвардии, связи нет, продовольствие скидывают с самолетов. Когда по телевизору перестают передавать даже прогноз погоды, становится понятно, что Пермь обречена — никто не будет ее спасать, к новой реальности остается только привыкнуть. Местные сами начинают борьбу за выживание. А главным борцом среди них оказывается российский народный супергерой Колян Наумов вместе с верными пацанами.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» – большое расследование ТНТ, в котором проливается свет на таинственную личность барда Эдуарда Сурового. Слава песенника Эдуарда Сурового пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова, который назвал в его честь своего одиозного юмористического персонажа, не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР, закрытый железным занавесом, на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ о том, как зарождался российский шоу-бизнес, приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская и Максим Фадеев.