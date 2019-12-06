В Пермском крае открылся первый социальный кинозал

В поселке Калино Чусовского района 6 декабря откроется первый в Прикамье социальный кинозал. Показ отроется фильмами Владимира Головнева «Летсплей» о киберспортсменах и автобиографичного фильма Анны Криночкиной «Яиволга».

Социальные кинозалы будут совмещать клубный формат и станут центрами кинопоказов. В новых залах будут показывать документальное кино собственного производства, национальные и зарубежные игровые фильмы. Кроме того там планируют проводить лекции, мастер-классы и развивать образовательные программы.

Перед открытием сотрудники кинозалов прошли обучение по программе медиаобразования на базе «Пермской синематеки». Они узнали не только, как функционирует социальный кинозал, как организовать просмотры и зрительские обсуждения, но и как создается кино: одним из заданий было снять документальный фильм о своей территории. Эти фильмы будут демонстрироваться во время открытия социальных кинозалов.