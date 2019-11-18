С 22 по 24 ноября в Перми состоится Всероссийский литературный фестиваль «Компрос», в программе которого – показы спектаклей, концерты, встречи с писателями и поэтами, поэтические слэмы и баттлы.
В Перми пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос»
Фестиваль откроет спектакль-хэппенинг «Маяковский». В главной роли выступит резидент фестиваля – поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же день пройдет встреча с писателем и переводчиком, заместителем редактора московского журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым.
Субботняя афиша фестиваля наполнена не менее интересными событиями. Днем участники мероприятия смогут встретиться с пермским автором детективов Алексеем Мальцевым и московским прозаиком, специалистом по созданию аудио-книг Романом Волковым, а вечером - побывать на поэтическом слэме в баре «Облака». Также в субботу в Доме актера состоится финал российского конкурса видеопоэзии «Третий глаз».
В воскресенье в рамках фестиваля пройдут концерт московской рок-группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и Баттл городов, где поэты из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска сразятся за звание поэтической столицы. Оба события состоятся на площадке частной филармонии «Триумф».
Борис Эренбург,
организатор Всероссийского литературного фестиваля «Компрос»
Пермь по-прежнему является местом силы в литературной жизни страны. За такими событиями фестиваля, как Баттл городов, следят в других регионах. Федеральные издательства открывают новые имена, зажигают звезды сейчас именно в Перми. Например, выпуск книги Павла Селукова в московском издательстве «Редакция Елены Шубиной» и выход сборника стихотворений Антона Бахарева в «Эксмо». Оба автора – постоянные участники «Компроса».
Поскольку 2019 год объявлен в стране Годом театра, на «Компросе» впервые покажут сразу 4 спектакля. Один из них - «Загадка смерти Эдгара По» - пройдет в культурном пространстве «Завод им. Шпагина». Зрителям предстоит самим сделать выбор из множества версий загадочной гибели мастера детектива Эдгара По. В «Доме актера» театр «Большая стирка» покажет одну из лучших пьес о поэтах начала двадцатого века «Черубина де Габриак».
Полная программа и подробности мероприятий опубликованы на официальном сайте фестиваля.
Вход свободный.
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