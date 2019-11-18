В Перми пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос»

Фестиваль откроет спектакль-хэппенинг «Маяковский». В главной роли выступит резидент фестиваля – поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же день пройдет встреча с писателем и переводчиком, заместителем редактора московского журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым.

Субботняя афиша фестиваля наполнена не менее интересными событиями. Днем участники мероприятия смогут встретиться с пермским автором детективов Алексеем Мальцевым и московским прозаиком, специалистом по созданию аудио-книг Романом Волковым, а вечером - побывать на поэтическом слэме в баре «Облака». Также в субботу в Доме актера состоится финал российского конкурса видеопоэзии «Третий глаз».

В воскресенье в рамках фестиваля пройдут концерт московской рок-группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и Баттл городов, где поэты из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска сразятся за звание поэтической столицы. Оба события состоятся на площадке частной филармонии «Триумф».