Книга пермского писателеля вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер»

Книга пермского писателя Павла Селукова «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» номинирована на престижную российскую литературную премию «Национальный бестселлер». Как сообщает портал РБК, Павла Селукова номинировал писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович.

«Тридцатитрехлетний Павел Селуков из Перми не занят самовыражением, он пишет о людях и для людей, но простота его прозы обманчива. Мне кажется, это тот писатель, которого не хватало нашей литературе, чтобы напрямую, без сложной системы зеркал, отразить современность и при этом вернуться к своим истокам – к раннему Достоевскому, например», – говорит Леонид Юзефович о книге Селукова.