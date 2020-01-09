Книжный магазин Uniqstore объявил о закрытии

Книжный Uniqstore в БЦ SOTA закрывается 25 января. Об этом сообщили владельцы магазина в соцсетях. Uniqstore работал в Перми шесть лет, три из которых на Малой Ямской 10/1.

«Где мы откроем свои двери обновленными и когда это случиться, мы не знаем. Нынешнее решение — это не переезд в новое готовое место, а пауза в нашей работе. Мы решили остановиться, чтобы подумать», — комментируют владельцы магазина.

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В связи с закрытием в Uniqstore будет действовать дополнительная скидка от 25 до 50%.

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