Пермский фотограф Валерий Заровнянных проведет персональную выставку

В экспозиции выставки будет представлено более пятидесяти фоторабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитектуры Чердыни, Усолья и Соликамска, природу северного Урала, выразительные образы современников. Особое место в творчестве фотографа занимают знаменитые и красивейшие места Пермского края - Полюд, Помяненный Камень, истоки Вишеры. Часть работ продемонстрирует экспонаты из фондов галереи, которые становятся новой интерпретацией произведений искусства.