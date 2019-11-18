21 ноября в Пермской галерее состоится открытие фотовыставки «Валерий Заровнянных. Мой мир», посвященной семидесятилетнему юбилею фотохудожника.
Пермский фотограф Валерий Заровнянных проведет персональную выставку
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Ангел с рипидой, фонд пермской деревянной скульптуры
В экспозиции выставки будет представлено более пятидесяти фоторабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитектуры Чердыни, Усолья и Соликамска, природу северного Урала, выразительные образы современников. Особое место в творчестве фотографа занимают знаменитые и красивейшие места Пермского края - Полюд, Помяненный Камень, истоки Вишеры. Часть работ продемонстрирует экспонаты из фондов галереи, которые становятся новой интерпретацией произведений искусства.
Валерий Заровнянных – путешественник и исследователь, участник творческих поездок по городам Пермского края, природным заповедникам Урала и другим территориям России, а также знаток всех храмов Прикамья, откуда происходят легендарные «пермские боги».
Открытие фотовыставки «Валерий Заровнянных. Мой мир» состоится 21 ноября в 18:30 в Пермской художественной галерее. Экспозиция будет доступна для посетителей до 12 января 2020 года. 0+
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