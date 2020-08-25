Завтра в музее PERMM откроется фотовыставка Евгении Гильденбрандт «Мальчики»

Выставка «Мальчики» — это попытка Евгении посмотреть на подростков так, как могла бы смотреть мама на своего ребенка, замечая взъерошенные волосы, и глазами девочки, которая могла бы влюбиться в них, и глазами учителя, который мог бы поддержать, и глазами прохожего, который пугается компании шумных пацанов-подростков.

Евгения Гильденбрандт известна как автор необыкновенно тонких, глубоких портретов. Герои и героини ее работ — непрофессиональные модели — фактически превращаются в портреты эпохи Возрождения. Особый стиль фотографа — заметить красоту человека в непостановочный момент, за секунду до того, как он готов к съемке.

Выставка будет работать до 27 сентября.

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