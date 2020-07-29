В рамках репрезентации современного российского искусства Музей PERMM с 1 августа по 27 сентября представит восходящую звезду московской арт-сцены — Венеру Казарову, известную впечатляющими костюмами и декорациями для перформансов и театральных постановок.
Музей PERMM представит первый проект эпохи посткарантина — персональную выставку Венеры Казаровой
Впервые эфемерный «бумажный мир» Венеры Казаровой предстанет в рамках масштабной персональной выставки — тотальной инсталляции на двух этажах музея, на 90% состоящей из бумаги. Выставка «Смотри на цветы, когда тебе больно» обращается к теме красоты, ее хрупкости
и роли в современном мире.
Венера Казарова, художница:
– Расширить понимание красоты — моя миссия как художника. Поэтому наряду с прекрасным существует абсурд, сюрреалистические образы и фрагменты неидеальной реальности. Выставка должна стать важным визуальным опытом, должна дать возможность людям понять что-то про самих себя.
Тотальная инсталляция «Когда мне больно, я смотрю на цветы» — приглашение в мир хрупкой бумажной красоты, за которой скрываются переживания и реакции художницы на внешний мир. Работы основаны на документальных воспоминаниях Венеры, наиболее выпуклые из которых — лишенный эстетики постсоветский быт и осознание существования войны.
Выставка состоит из двух тактов — в первом зритель услышит шероховатый шепот событий, живущих в памяти художницы и превращенных в облако сюжетов. Шерстяные одеяла с запахом советской повседневности будут цвести, поцарапанную мебель разрушат нежные бумажные побеги — красота прорастет сквозь трудное прошлое как плющ сквозь каменные руины. Во втором такте гости музея попадут в стерильно прекрасное пространство с огромными белыми бутонами — идеальное убежище, оазис, на 90% состоящий из белой бумаги.
Наиля Аллахвердиева, руководитель PERMM:
– Драматические контексты глобальной пандемии только усиливают терапевтический эффект проектов Венеры, где красота — это альтернатива и путь к спасению.
Для масштабного проекта «Когда мне больно, я смотрю на цветы» Венера Казарова использует любимые материалы из своей дизайнерской практики — бумагу, текстиль, пластик, а наиболее близкие ей образы рождаются из природных форм. Таким образом, на новой выставке в музее можно будет не только совершить катарсический побег, но и изумиться ювелирно-тонкой технике работы художницы-создателя.
Люба Шмыкова, куратор выставки:
– Я давно наблюдаю за работой Венеры, мне всегда были близки ее рукотворные образы. Техника, в которой работает Венера, — бумага и превращение ее в нечто живое и странное, — это фактически основа моего творчества. Меня очень вдохновила противоречивость Венеры. За сказочными наивными образами оказалась несогласная с грубостью мира художница. Мне захотелось показать, что скрывается за красотой, дальше которой, как кажется на первый взгляд, ничего не может быть.
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