Музей PERMM представит первый проект эпохи посткарантина — персональную выставку Венеры Казаровой

Впервые эфемерный «бумажный мир» Венеры Казаровой предстанет в рамках масштабной персональной выставки — тотальной инсталляции на двух этажах музея, на 90% состоящей из бумаги. Выставка «Смотри на цветы, когда тебе больно» обращается к теме красоты, ее хрупкости

и роли в современном мире.

Венера Казарова, художница:

– Расширить понимание красоты — моя миссия как художника. Поэтому наряду с прекрасным существует абсурд, сюрреалистические образы и фрагменты неидеальной реальности. Выставка должна стать важным визуальным опытом, должна дать возможность людям понять что-то про самих себя.

Тотальная инсталляция «Когда мне больно, я смотрю на цветы» — приглашение в мир хрупкой бумажной красоты, за которой скрываются переживания и реакции художницы на внешний мир. Работы основаны на документальных воспоминаниях Венеры, наиболее выпуклые из которых — лишенный эстетики постсоветский быт и осознание существования войны.

Выставка состоит из двух тактов — в первом зритель услышит шероховатый шепот событий, живущих в памяти художницы и превращенных в облако сюжетов. Шерстяные одеяла с запахом советской повседневности будут цвести, поцарапанную мебель разрушат нежные бумажные побеги — красота прорастет сквозь трудное прошлое как плющ сквозь каменные руины. Во втором такте гости музея попадут в стерильно прекрасное пространство с огромными белыми бутонами — идеальное убежище, оазис, на 90% состоящий из белой бумаги.