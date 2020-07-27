В Пермской художественной галерее откроется новая выставка «Строгановы. Эпоха в иконных образах»

Галерея впервые показывает ряд произведений – это стало возможным благодаря проведению сложной реставрации. Например, это иконы работы мастеров Московской Оружейной палаты XVII века, находившиеся когда-то в иконостасе церкви Похвалы Богородицы Орла-городка и Благовещенского храма в Сольвычегодске.

В коллекции Пермской художественной галереи такой раритет как икона Богоматерь Смоленская, написанная до 1577 года – самая ранняя среди вкладов («поставлений») Строгановых в Пермские храмы. Эта икона выполнена по образу чудотворной иконы XV века. Еще один шедевр – Богоматерь Владимирская с сюжетами сказания о Темир-Аксаке, писанная по заказу Никиты Григорьевича Строганова в 1580-х годах.

Помимо икон будут показаны украшенные гравировкой и золочением серебряные предметы для совершения литургии (потир, дискос, тарели), изготовленные в столичных мастерских, а также ремесленниками строгановских имений. На выставке можно увидеть и образцы знаменитого строгановского лицевого шитья.

Выставка будет работать с 1 августа до 31 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.