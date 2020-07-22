На следующей неделе на «Заводе Шпагина» откроется цветочная выставка

На площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» с 30 июля по 5 августа состоится цветочная выставка «Сорняки прекрасные» (0+). Индустриальный экстерьер украсят более десяти необычных композиций от ландшафтных дизайнеров и флористов, которые нашли вдохновение в утонченности и великолепии дикоросов.

«Сорняки прорастают сквозь асфальт и бетон. Живут на пыльных обочинах. Разрастаются на лугах, не требуя от нас заботы. При этом щедро одаривают мир своим цветением и ароматом. Они действительно прекрасны! «Сорняки прекрасные» на Заводе Шпагина – цветочная выставка о красоте и совершенстве тех, кого мы часто не замечаем. Это не только о крапиве с лопухами. Это о стойкости и жажде жизни дикорастущих растений», – делится ландшафтный дизайнер Елена Остальцева.

В рамках выставки состоятся мастер-классы, экскурсии и другие приятные сюрпризы от организаторов выставки. Вход на мероприятие свободный. Посещение будет организовано без предварительной записи, но с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

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