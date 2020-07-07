Пермская галерея откроется 16 июля

Работа Пермской художественной галери возобновится с 16 июля, залы будут открываться поэтапно. Сообщает пресс-служба галереи.

Первыми для посещения откроются залы на первом этаже. Для зрителей будут доступны экспозиция русского искусства XVIII–XIX веков и две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» и «Урал: образы и мифы» (0+).

20 июля откроются залы западноевропейского искусства на втором этаже и экспозиция пермской деревянной скульптуры на третьем этаже.

В алтарных залах 1 августа откроется новая выставка «Строгановы: эпоха в иконных образах», посвященная строгановским иконам и предметам церковного убранства XVII–XVIII веков из фондов галереи (6+).

При посещении галереи действуют ограничительные меры: посещение галереи возможно индивидуально и экскурсионными группами до пяти человек, обязательно в масках и перчатках.

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