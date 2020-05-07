В рамках специального проекта музея современного искусства PERMM — OPEN MUSEUM — 7 мая в 18:00 в прямом эфире «Инстаграма» PERMM состоится встреча с Сашей Фроловой, художницей-визионером, звездой французских парков и дворцов, итальянских модных домов, Венеции в целом и Биеннале — в частности, альтернативной Мисс Мира по версии британских художников.
Гостем прямого эфира музея PERMM станет художница-визионер Саша Фролова
Провозглашая футуризм, цветность и хрупкость, Саша работает с перформансом, альтернативной модой, современной скульптурой, а ее любимый материал, невероятно растяжимый по смыслу и сам по себе, — латекс.
Напомним, в 2017 году в PERMM открылась первая большая персональная выставка Саши Фроловы.
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