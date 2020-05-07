Гостем прямого эфира музея PERMM станет художница-визионер Саша Фролова

Провозглашая футуризм, цветность и хрупкость, Саша работает с перформансом, альтернативной модой, современной скульптурой, а ее любимый материал, невероятно растяжимый по смыслу и сам по себе, — латекс.

Напомним, в 2017 году в PERMM открылась первая большая персональная выставка Саши Фроловы.