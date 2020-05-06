The Art Newspaper Russia включил в топ-15 два пермских музея

Пермская художественная галерея заняла шестое место в рейтинге самых посещаемых художественных музеев в регионах. В 2019 году ее посетили 227 900 тысяч человек. Стоит отметить, данный показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом – в 2018 году общее число посетителей галереи составляло 129 100 человек.

Одной из самых посещаемых в прошлом году стала выставка «Сокровища музеев России», созданная в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Культура». Только за первые десять дней работы выставку посетили порядка 110 тыс. человек. Всего за 36 дней работы выставки сотрудниками галереи были проведены 130 экскурсий, включая экскурсию на русском жестовом языке для глухих посетителей, а так же экскурсию с использованием тактильных макетов для слепых; 10 мероприятий образовательной программы для детей и взрослых; 970 кинопоказов.

Также в топ-15 самых посещаемых историко-краеведческих музеев в регионах вошел Пермский краеведческий музей. Более 330 тысяч человек посетили учреждение за год, что позволило ему занять четвертое место в списке.

Первые три строчки топа заняли Национальный музей Республики Татарстан из Казани (659 000 тыс.чел.), музейный комплекс им. И.Я.Словцова из Тюмени (575 600 тыс. чел.) и Свердловский областной краеведческий музей им. И.Е.Клера из Екатеринбурга (332 000 тыс. чел).