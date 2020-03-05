В Пермской художественной галерее откроется выставка «Засушенному – верить»

Сухие растения, собранные ботаником Владимиром Веховым в 1960-х возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок – тоже спецпереселенцы, свидетели страшного прошлого. Их появление за тысячи километров от своих обычных мест произрастания может быть связано только с антропогенным заносом. Семена трав могли быть занесены на одежде и разбитой обуви заключенных, переживших долгий этап. Трав больше нет, как и людей, оставшихся лежать в лесу без могил и имен. Но есть листы гербария – документы, подтверждающие, что подневольные переселенцы — люди и травы — были. Сухие растения становятся тонким способом вспоминать события и людей, помогают разговаривать на трудные темы и преодолеть их.

В экспозиции выставки посетители увидят гербарии и истории, с ними связанные: гвоздики со взлетной полосы московского аэродрома; зеленый ковер трав на месте женского отделения Норильлага; подвешенные вниз головой стебли из сборов натуралиста, шпионившего за декабристами и Пушкиным; листы соловецких заключённых, живые человеческие истории. Материалы выставки дополнены работами современных художников Андрея Кузькина («Следы», 2006–2007) и Ивана Щукина («Утро. День. Вечер», 2017).