В Пермской художественной галерее 5 марта состоится кураторская экскурсия и открытие передвижной выставки Биологического музея им. К.А. Тимирязева и Международного Мемориала «Засушенному – верить». Экспозиция посвящена истории Соловецкого лагеря особого назначения и представляет собой соединение архивных документов, научных исследований и театральной сценографии. О людях, попавших в условия жестоких репрессий, рассказывается под неожиданным углом через лист гербария, который выступает как научный источник, символ памяти, архивный документ, способ почувствовать хрупкость жизни.
В Пермской художественной галерее откроется выставка «Засушенному – верить»
Сухие растения, собранные ботаником Владимиром Веховым в 1960-х возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок – тоже спецпереселенцы, свидетели страшного прошлого. Их появление за тысячи километров от своих обычных мест произрастания может быть связано только с антропогенным заносом. Семена трав могли быть занесены на одежде и разбитой обуви заключенных, переживших долгий этап. Трав больше нет, как и людей, оставшихся лежать в лесу без могил и имен. Но есть листы гербария – документы, подтверждающие, что подневольные переселенцы — люди и травы — были. Сухие растения становятся тонким способом вспоминать события и людей, помогают разговаривать на трудные темы и преодолеть их.
В экспозиции выставки посетители увидят гербарии и истории, с ними связанные: гвоздики со взлетной полосы московского аэродрома; зеленый ковер трав на месте женского отделения Норильлага; подвешенные вниз головой стебли из сборов натуралиста, шпионившего за декабристами и Пушкиным; листы соловецких заключённых, живые человеческие истории. Материалы выставки дополнены работами современных художников Андрея Кузькина («Следы», 2006–2007) и Ивана Щукина («Утро. День. Вечер», 2017).
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Листы гербария из фондов Пермского университета. 1937 год
Передвижная выставка в каждом городе прирастает местными материалами. В Перми она содержит пермские истории – материалы о спецпереселенцах, попавших в годы репрессий в Пермский край. В их числе воспоминания жителей Кына, большая часть которых вошла в книгу краеведа Сергея Гринкевича «Кын – золотое донце», истории об ученом-биологе Александре Генкеле и этнографе Павле Богословском, архивные документы о строительстве Вишерского бумкомбината и другие материалы. Эти истории будут дополнены гербариями из фондов Пермского университета.
В организации выставочного пространства используются театральные приемы: тюремная дверь, вещи заключенных, лесные пни, камни и ветки, лагерная вышка, железный поезд с коллажем из архивных фотографий, военные снимки, виды зарастающих лесных вырубок, человеческие силуэты и лица, имена на бревне барака, звуки лагерной жизни, фанерный чемоданчик как символ возвращения. Таким образом, выставка становится чувственным способом размышления на темы памяти, насилия, хрупкости жизни и свидетельств.
Выставка для зрителей будет работать с 6 марта по 26 апреля 2020 года.
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