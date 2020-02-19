В Пермской галерее 20 февраля открывается выставочный проект, посвященный 80-летию Пермского отделения ВТОО «Союз художников России». В состав проекта включены две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения», «Урал: образы и мифы». Обе экспозиции демонстрируют искусство Прикамья разных видов и жанров из коллекции Пермской художественной галереи.
В честь 80-летия Пермского отделения Союза художников России в Пермской галерее откроются сразу две выставки
В Пермской галерее 20 февраля открывается выставочный проект, посвященный 80-летию Пермского отделения ВТОО «Союз художников России». В состав проекта включены две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения», «Урал: образы и мифы». Обе экспозиции демонстрируют искусство Прикамья разных видов и жанров из коллекции Пермской художественной галереи.
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Рисунок: И.И. Россик «Первый снег._ КП-9463
Выставка «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» посвящена ретроспективе искусства советского (1939-1991) и постсоветского периодов (1991-2019). Среди экспонатов произведения живописи, скульптуры, печатной и оригинальной графики, предметы декоративно-прикладного искусства художников всех поколений. Представители первых поколений, которые стояли у истоков создания Союза художников, в основном, выпускники Пермского художественного техникума – Иван Россик, Петр Оборин, Афанасий Трапезников, Эмилия Шорина, Екатерина Камшилова, Михаил Косинский и другие художники.
Искусство второй половины ХХ века формировалось, в основном, усилиями шестидесятников и семидесятников. Художественную культуру этой эпохи создавали Народный художник СССР Евгений Широков, народный художник России Александр Зырянов, Заслуженные художники РСФСР Тимофей Коваленко, Станислав Ковалев, Маргарита Тарасова, Владимир Мальцев, Олег Коровин, Николай и Ираида Можарские, Виктор Кузин, Константин Собакин, Юрий Екубенко и другие.
В 1990-е годы происходит активный процесс модернизации искусства, который можно обозначить, как усиление субъективно-личностного начала, появляются новые имена, творческие проекты, выставочные площадки. Искусство этого периода представлено произведениями Валентины Соловьевой, Елены Постновой, Анны Демидовой, Рустама Исмагилова, Татьяны Нечеухиной, Максима Нурулина, Константина Николаева, Константина Суслова, Максима Титова и других мастеров.
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Скульптура: Н.А. Корчемкина «Ожидающий»
Выставка «Урал: образы и мифы» объединяет живопись, графику и самые разные предметы декоративно-прикладного искусства вокруг темы Урала. Уральская природа, история, архитектура, мифология – сквозные темы для творчества многих художников Прикамья с начала ХХ века. Эти темы были центральными и в исследовательской работе искусствоведа, директора Пермской художественной галереи в период 1925 -1949 Николая Серебренникова, и в комплектовании галереи.
Образ Урала наиболее ярко воплощен в живописных пейзажах Александра Репина, Тимофея Коваленко, акварелях Ивана Борисова, Константина Собакина, пастелях Галины Хоменко и др. Знаменитый уральский камень представлен произведениями камнерезов Анатолия Моисеевича и Анатолия Васильевича Овчинниковых, Степана Кривощекова и других мастеров. Зрители увидят также эмали Степана Колюпанова, Анатолия Филимонова, Алексея Кутергина, витражи Равиля Исмагилова, батики Галины Хоменко, гобелены Елены Кудрявцевой, керамику Натальи Корчемкиной и Инны Роговой.
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