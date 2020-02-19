В честь 80-летия Пермского отделения Союза художников России в Пермской галерее откроются сразу две выставки

Выставка «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» посвящена ретроспективе искусства советского (1939-1991) и постсоветского периодов (1991-2019). Среди экспонатов произведения живописи, скульптуры, печатной и оригинальной графики, предметы декоративно-прикладного искусства художников всех поколений. Представители первых поколений, которые стояли у истоков создания Союза художников, в основном, выпускники Пермского художественного техникума – Иван Россик, Петр Оборин, Афанасий Трапезников, Эмилия Шорина, Екатерина Камшилова, Михаил Косинский и другие художники.

Искусство второй половины ХХ века формировалось, в основном, усилиями шестидесятников и семидесятников. Художественную культуру этой эпохи создавали Народный художник СССР Евгений Широков, народный художник России Александр Зырянов, Заслуженные художники РСФСР Тимофей Коваленко, Станислав Ковалев, Маргарита Тарасова, Владимир Мальцев, Олег Коровин, Николай и Ираида Можарские, Виктор Кузин, Константин Собакин, Юрий Екубенко и другие.

В 1990-е годы происходит активный процесс модернизации искусства, который можно обозначить, как усиление субъективно-личностного начала, появляются новые имена, творческие проекты, выставочные площадки. Искусство этого периода представлено произведениями Валентины Соловьевой, Елены Постновой, Анны Демидовой, Рустама Исмагилова, Татьяны Нечеухиной, Максима Нурулина, Константина Николаева, Константина Суслова, Максима Титова и других мастеров.