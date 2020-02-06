В музее PERMM открылась выставка «Extemporary: искусство вне времени»

Представленные работы художников посвящены природе меняющегося мира. Настоящее больше не воспринимается, как оно воспринималось раньше. Оно, выражаясь словами немецкого философа Германа Люббе, сокращается и сокращается наше пребывание в нем. В то время как все – от изменения климата до научно-технических разработок – характеризуется ускорением и быстрым ростом, текущий момент времени все труднее зафиксировать и понять. По мере того, как мир меняется высокими темпами, настоящее быстро сокращается. Существует мнение, что будущее все с большей скоростью наступает на настоящее, а настоящее отступает в прошлое.

Из-за всего этого художники сталкиваются с новой проблемой. Те, кому традиционно было поручено изображать мир настоящего, постоянно находятся в потоке трансформации окружающей действительности. Художники выставки Cиф Итoнa Вестерберг, Антон Видокле, Cтине Дежá, Сара Кульман, Mарие Mунк, Раcмус Mюруп, Якoб Кудск Cтиенcен, Джон Рафман по-разному справляются с этой задачей. По мере сокращения настоящего времени некоторые из них обращают свое внимание на прошлое и будущее, в то время как другие просто ищут большие и разные временные рамки, которые проблематизируют наше чувство времени.

Выставка будет работать до 29 марта.

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