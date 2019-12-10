Параллельная реальность художницы Катерины Филимоновой в Художественной галерее

Основной жанр произведений – архитектурный пейзаж. Виды Рима или Сиены, Москвы или Перми дополнены живописными фрагментами – от Джотто до Петрова-Водкина. Превращая сюжет картин в интригующее путешествие по архитектурным ландшафтам разных эпох. Основная тема Катерины Филимоновой – работа со временем и пространством через города и пейзажи.

— Я гуляю по любимым местам в разных городах и странах, смотрю на улицы и дома, и передо мной параллельным рядом всплывают фрагменты виденных мною фресок и картин. Они накладываются на изображения безлюдных улиц и площадей, они изменяют эти изображения, дополняют, «реконструируют» их и создают уже другую реальность, – говорит о себе художница.

Экспозиция будет работать до 2 февраля 2020 года.