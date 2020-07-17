Пенсионер из Прикамья стал победителем экомарафона National Geographic

Научно-популярное издание National Geographic и французский косметический бренд Clarins завершили экологический онлайн-марафон «Я берегу планету», запущенный в конце апреля. В конкурсе было заявлено 15 номинаций. В категории «Зеленая планета» победу с 67% голосов интернет-пользователей одержал экоактивист из Перми Владимир Кормщиков, который почти двадцать лет по своей инициативе обустраивает сквер в микрорайоне Парковый.

За эти годы пенсионер высадил рядом с домом три аллеи деревьев. В обустроенном его руками сквере растут березы, сосны, яблони и рябины, сделана живая изгородь. За десятилетие деревья выросли и превратились в парк с ухоженными дорожками. Сейчас в нем растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. Сквер занимает 5,5 тыс. кв. метров. Дополнительно активист поставил на территории сквера три памятника: участникам Великой Отечественной войны, детям, трудившимся в тылу, и детям-жертвам войны.

Окончательные итоги марафона National Geographic подведет 20 июля. Тогда же станет известно о денежном призе, который подготовила для победителей компания Clarins Russia.

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