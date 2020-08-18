В 2021 году начнется благоустройство набережной в Кировском районе Перми

В следующем году начнется благоустройство набережной Камы в Кировском районе, которая протянулась вдоль берега от улицы Чистопольской до Шишкина на 1,3 км. Общественное пространство входит в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею краевого центра. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В рамках капитального ремонта на набережной обновят дорожки, наладят освещение, проведут озеленение, а также приведут в порядок места для отдыха у воды. Кроме того региональное Министерство транспорта проработает вопрос реконструкции причальной стенки на набережной, что позволит швартоваться к берегу речным судам для высадки пассажиров. Таким образом, будет налажено речное сообщение между центром Перми и Кировским районом.

Помимо этого власти региона ведут переговоры с организаторами когда-то очень популярного фестиваля фейерверков «Симфония огня», который был одной из визитных карточек Закамска. В последний раз мероприятие проходило более десяти лет назад.

Также в рамках проекта «Пермь-300» в Кировском районе будут благоустроены два общественных пространства. В их числе – парк отдыха «Счастье есть».

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