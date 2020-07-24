Зимой на набережной Камы установят каток

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках визита в Пермский край проинспектировал работы по реконструкции набережной.

В этом году на набережной ведется строительство амфитеатра со сценой, панорамного кафе, спорткафе, лекционного павильона и здания администрации. Помимо этого, на объекте готовятся площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, тенниса, воркаута, кроссфита и пейнтбола. Подрядчик уже завершил устройство беговой дорожки, сделал площадку для тренажеров, которые появятся на набережной в следующем году.

На следующий год для завершения проекта останется оснастить спортивные площадки безопасным резиновым покрытием, облицевать тротуары гранитной плиткой и брусчаткой, установить модульные павильоны (киоски, туалеты, крытый плавательный комплекс), смонтировать светодиодные качели и информационные стенды, а также выполнить работы, связанные с озеленением территории.

Кроме того, пространство набережной будет использоваться в течение всего года. В частности, в зимний период у берега Камы будет заливаться каток и работать павильон для купания «моржей». Как сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, планируется продлить набережную и отремонтировать участок от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов.

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