В Ильинском краеведческом музее реконструируют сад XIX века

На благоустройства Английского сада, который окружает историческое здание Дома управляющего имения Строгановых в Ильинском городском округе, направлено более 8,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Английский сад основан в семидесятые годы XIX века. По словам директора Ильинского районного краеведческого музея Виктора Гуляева, Английский сад ежегодно посещают более десяти тысяч человек.

В этом году в саду начато благоустройство: обустроены входные группы и пешеходные дорожки, организованы детская и спортивная площадки, проведено наружное освещение. Подрядная организация также обустроила парковку, установила пешеходные мостики через ручьи, смонтировала скамейки, урны и информационные щиты, подготовила основание для клумб и частично произвела кронирование деревьев.

В самом Доме управляющего имением Строгановых в Ильинском в этом году ведутся работы по газификации. Работы планируется завершить в конце августа. В следующем году в рамках второго этапа ремонта Английского сада на территории Ильинского краеведческого музея будет оборудован пирс. Это позволит прибывать сюда на маломерных судах по реке Каме. Кроме того, по периметру музейного участка будет построена изгородь, а в самом саду высадят цветы и кустарники.

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