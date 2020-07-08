В Перми началась реконструкция 66-го квартала эспланады

В Перми начался ремонт 66-го квартала эспланады. Сейчас ведутся работы по обустройству строительного городка и завоз материалов. Это финальный этап благоустройства городской эспланады – в результате она будет приведена к единому стилю.

Провести капитальный ремонт 66-го квартала эспланады у памятника «Героям фронта и тыла» планируется к 300-летию города. Городская эспланада будет приведена к единому стилю, здесь выделят несколько трансформируемых зон: обустроят игровую зону, территорию тихого отдыха. Будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, реконструкции сетей наружного освещения, ремонту существующих и созданию новых пешеходных дорожек с использованием разных материалов мощения, установка современных малых архитектурных форм – лавочек, урн, шезлонгов, навесов, а также высадка новых деревьев, кустарников и многолетних растений.

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