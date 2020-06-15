В Перми открыли еще один благоустроенный участок эспланады

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, к 2023 году городская эспланада будет приведена к единому стилю, здесь выделят несколько трансформируемых зон для удобства жителей всех возрастов. Будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, реконструкции сетей наружного освещения, ремонту существующих и созданию новых пешеходных дорожек с использованием разных материалов мощения. Будут установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны, шезлонги, навесы), а также высажены деревья, кустарники и многолетние растения.

Важным элементом 66-го квартала является Аллея Славы. В настоящее время ее плиты установлены по ходу движения пешеходов. При капитальном ремонте их перенесут к краю аллеи, чтобы исключить движение пешеходов по ним. При этом место для новых плит увеличится более чем в три раза.

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