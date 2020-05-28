Капремонт центральной части эспланады мэрия Перми оценила почти в 800 млн рублей

Мэрия Перми начала поиск подрядчика для строительных работ по преобразованию участка эспланады от улицы Попова до Борчанинова. Цена контракта — 792,2 млн рублей. Сроки реконструкции квартала №66 — с 2020 по 2022 год.

В ходе капремонта предполагается переустройство инженерных коммуникаций, организация новых зон отдыха для детей, реконструкция пешеходных дорожек, установка современных малых архитектурных форм и реконструкция сети освещения, установка летнего кинотеатра, кафе, скамеек и туалетов. Отмечается, все элементы благоустройства должны быть мобильными, чтобы их легко можно было демонтировать для проведения масштабных мероприятий или в зимнее время для обустройства катка. При этом плиты Аллеи Славы будут сохранены, но перенесены на край участка эспланады.

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