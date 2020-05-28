Власти Перми хотят построить новый ледовый спорткомплекс в Мотовилихе

В планах строительство комплекса с двумя ледовыми аренами — основной и малой. Размер первой 56 на 26 метров — здесь тренировки смогут проводить фигуристы и хоккеисты. Малая арена (14 на 12 м) рассчитана на занятия детей 3-8 лет. Также спортивный объект будет оборудован хореографическим и спортивным залами, раздевалками и зоной ожидания. На арене ежесуточно смогут тренироваться не менее 300 детей, будет создано 8-10 рабочих мест для сотрудников.

По оценке потенциального инвестора проекта Дмитрия Шубодерова, возможная стоимость реализации ледового спорткомплекса порядка 150-170 млн руб.

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